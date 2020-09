КОЦУР – Фодбалере коцурскей Искри внєдзелю на домашнїм терену одбавели змаганє штвартого кола у Подручней лиґи Суботица и у општинским дербию страцели од Пролетера зоз Равого Села зоз резултатом 3:1.

Ґол за Искру дал Драґан Комазец.

ФК „Искра” после штирох одбавених колох на 10. месце на таблїчки зоз трома освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колє коцурски фодбалере одбавя ище єден општински дерби, на тот завод процив Будучносци зоз Савиного Села.

