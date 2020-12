Туристичней орґанизациї општини Вербас перша награда на Вистави сувенирох и туристичних публикацийох

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас достала першу награду на XIII Вистави сувенирох и туристичних публикацийох „Лесковац 2020” у катеґориї Єднолїсткова туристична публикация. Туристична орґанизация ОВ наградзена за сет флаєрох населєних местох општини Вербас – Змаєво, Коцур, Равне Село, Савине Село и Бачке Добре Польо.

Як сообщене зоз Туристичней орґанизациї ОВ, награди додзельовани у єденац катеґорийох, а одношели ше на сувенири и пропаґандни материяли з котрима туристични орґанизациї на найлєпши способ представяю свою туристичну дестинацию. Тогорочна вистава „Лесковац 2020” пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию отримана у вименєним формату, без присуства учашнїкох. Другу награду на тей вистава достала Туристична орґанизация општини Иванїца, а трецу награду Туристична орґанизация општини Княжевац.

