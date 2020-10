Умар инж ПЕТРО ХОМА (1934–2020)

НОВИ САД – После длугей и чежкей хороти, 20. октобра, престало дуркац хоре шерцо инженєра Петра Хомового у Новим Садзе, котри охабел за собу глїбоки шлїд у нашим културним и материялним живоце нє лєм у Новим Садзе, дзе жил, алє и у Руским Керестуре, Вербаше и Дюрдьове.

Петро Хома ше народзел 1934. року у Дюрдьове, алє дзецинство препровадзел и основну школу з двома класами нїзшей ґимназиї закончел у Руским Керестуре, а трецу у Новим Садзе. Стредню будовательну школу (гидротехнїчни напрям) 1952. року закончел тиж у Новим Садзе. Єден час робел як гидротехнїчар у Неґотинє, а 1954. року ше уписал на Будовательни факултет у Беоґрадзе и 1961. року дипломовал на Гидротехнїчним оддїлу.

После дипломованя почал робиц у новосадским Комуналним подприємстве „Водовод и канализация“, чий бул стипендист под час остатнїх двох рокох студираня, а под час служеня войска у Требиню пол рока робел на вибудови аеродрома „Чилипи“. По одслуженю войска Петро Хома ше враца до новосадского „Водоводу“ и ту роби по 1967. рок, у подприємстве „Герой Пинки“ по 1974. рок, вец єден час у новосадским „Урбису“ як проєктант у проєктним бироу. Наступни 11 роки робел у Покраїнским заводу за урбанизем, на роботох проєктованя, а после того, од 1987. по 1994. рок роби на истих роботох у Старей Пазови. Теди ше чежко похорел и мушел пойсц до инвалидней пензиї.

По його проєктох (подарованих безплатно) реновирани новосадски парохиялни будинок у котрим ше находзи нєшкайши Руски културни центер и направена лєтня бина. У тей роботи вельо помогнул колеґа инженєр Силвестер Дудаш зоз Петровцох, окреме на реновираню велькей сали.

Петро бул активни член КУД „Максим Горки“ (так ше теди волал Руски културни центер) од 1960. року и бул член Управного одбору, та и його подпредсидатель, задлужени за инвестицийни роботи. Кед у 1970. року Новосадска сцена тедишнього АРТ „Дядя“ освоєла перше место и златну плакету на тедишнїм Союзним фестивалу аматерских театрох Югославиї на Хвару, городски власци додзелєли на хаснованє и просториї у сушедним будинку. Дзекуюци велькей упартосци руководзацих целох и Петровей як фаховца, удало им ше физично повязац тоти просториї и у їх рамикох вибудовац мокри ґузел, якого до теди анї у єдним будинку нє було.

Тото цо по тераз наведзене, то лєм єдна часц Петрового доприношеня припаднїком рускей националней заєднїци. Вельо значнєйши допринос вон, уж як пензионер, дал жительом Руского Керестура. У сотруднїцтве зоз тедишнїм секретаром Месней заєднїци Нестором Микитом, удало им ше прешвечиц жительох валала же би вигласали месни самодопринос за вибудов асфалтних драгох по шицких валалских улїцох. През цали час їх вибудови Петро бул официйни надпатраюци орґан. У медзичаше, на його инициятиву вибудовани будинок Младежского дому и додатни будинок тедишнєй керестурскей друкарнї. И там вон бул надпатраюци орґан. Як часто знал за живота спомнуц, по 2007. рок вон жил на релациї Руски Керестур-Нови Сад. На тей релациї упознал и свою супругу Фемку (Малацкову), зоз котру виховал и тройо дзеци.

Вельо ше закладал и коло того же би керестурска етно-хижа була преглашена за историйни будинок и положена под защиту держави. Мало познате же кельо коло того мал Петро ходзеня и утрошеней енерґиї. Вон ше з тим нє хвалєл, анї нє поносовал. И, гоч зоз значним запожнєньом, успих посцигнути!

Кед у Вербаше купени будинок за потреби КУД „Карпати“, Петро ше и там анґажовал коло добудови сали за концерти. А тиж так, нє виосатала анї його учасц у адаптациї просторийох дюрдьовскей „Матки“. О тей часци Петрового анґажованя наша сучасна явносц скоро нїч (або барз мало) зна. А требало би єй оможлївиц же би вецей знала же кому ма буц подзековна за таки простор котри нєшка хаснує за свойо активносци.

Петро бул скромна особа и нє вимагал награду за свой уложени труд. Вон то тримал як свою длужносц. А подзековносц од Руснака нє очековал, бо знал же вон за тото нє виховани. Озда ше єдного дня и тото вихованє пременї! Зоз таку надїю жичиме най Петрови будзе лєгка чарна жем.

Поховани є, по власним жаданю, на теметове у Руским Керетуре дня 22. октобра 2020. року у присустве найузшого кругу членох фамилиї, пре рестриктивни мири цо их спричинєла пандемия коронавируса.

Най спочива у мире!

