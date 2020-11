ШИД – Нєшка, 12. новембра, у 74. року живота, после длугшей хороти умар Мирослав Цирба, новинар „Руского слова” у пензиї и длугорочни активни член КПД „Дюра Киш”.

Мирослав Цирба народзени 1946. року у Шидзе, дзе закончел основну школу и Ґимназию, а потим и Висшу педаґоґийну школу у Беоґрадзе, напрям биолоґия.

Перше роботне место му було у Природняцким музею у Беоґрадзе, а од 1969. року по 1977. рок бул новинар и редактор Рускей редакциї Радио Шиду.

Од 1977. року преходзи до НВУ „Руске слово” як новинар дописователь зоз Сриму, дзе робел по пензионованє пре хороту по 1999. рок.

Цирба бул активни член у музичней и драмскей секциї КПД „Дюра Киш”, дзе бул и секретар дружтва, а тиж бул познати и як маляр аматер.

Мирослав Цирба будзе поховани наютре, 13. новембра, на 13 годзин на грекокатолїцким теметове у Шидзе.

