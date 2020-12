Умар Юлиян Каменїцки (1938-2020)

АТЛАНТА (ЗАД) – Дня 6. децембра 2020. року у Атланти (ЗАД) упокоєл ше новинар „Руского слова“ у пензиї Юлиян Каменїцки.

Юлиян Каменїцки ше народзел 12. априла 1938. року у Коцуре. Там закончел основну школу, а потим и дактилоґрафски курс у Вербаше. Робиц почал у „Руским слове“ 1956. року як дактилоґраф и фоторепортер и поступнє ше позарядово дошколовйовал. Ище скорей як дипломовал на висшей управней школи преходзи на роботне новинара спортскей рубрики, а же тоту длужносц совисно окончовал доказує то и награда „Спартак“, котру „Рускому слову“ додзелєл Спортски союз Войводини. Од 1993. року єден час є поставени за окончователя длужносци главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово“.

Под час пририхтованя за святочне означованє 50-рочнїци виходзеня новинох „Руске слово“ обявел кратку моноґрафию под насловом „Руске слово 50 роки“, а у єй предлуженю, як другу часц, пораднїк будуцим руским новинаром под познату паролу „Файв дабл’ю“, т. є. „Хто, цо, дзе, кеди, прецо“.

Попри новинарства, Юлин Каменїцки ше започал занїмац и з литературну творчосцу. Перши литературни твор (проза) обявени му 1958. року, як и други дзепоєдни познєйши, алє превладала поезия. У Едициї „Жридла“ „Руске слово“ му 1974. року видало збирку писньох под насловом „Квитки и рана“. Барз популарна при младих ище и нєшка шпиванка Якима Сивча „Модерна любов“ („Вше ше людзе любовали“), за котру текст написал Юлиян Каменїцки, а першираз є виведзена 1962. року на „Червеней ружи“.

После пензионованя Юлин Каменїцки ше поцагнул з явного живота и преселєл ше вєдно зоз супругу Елену ґу своєй дзивки Марти до Зєдинєних Америцких Державох, дзе го и застала шмерц.

Вичная памят!

