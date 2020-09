Уметнїцки роботи Славу Палєнкаша як награди майстром за тетоважу

РУСКИ КЕРЕСТУР/ОЛОМОУЦ – На нєдавно отриманей „Tattooˮ конвенциї, односно Сайму тетоважох, у городзе Оломоуц у восточней Републики Ческей, участвовал и Славо Палєнкаш родом зоз Руского Керестура, чийо уметнїцки рисунки на пилкох представяли награди за найлєпших 33-ох „tattoˮ майстрох на тим змаганю.

Як гварел Славо, до сотруднїцтва пришло кед го прейґ дружтвеней мрежи Фейсбук контактовал орґанизатор спомнутей манифестациї, и предложел же би його пилки, хтори першенствено и були наменєни за декор „tattooˮ салонох, представяли дарунок найлєпшим учашнїком у правеню тетоважох. Рисунок на пилкох представя защитни знак тей манифестациї, а рисовани є зоз шлєбодну руку автора.

На манифестациї кажди „tattoˮ майстор, односно „tattooˮ студио, мал по єдного учашнїка хторого тетовирал, а на концу жири, у каждей од 10 катеґорийох, додзелєл награди за перши три найлєпши тетоважи.

На Сайму тетоважох участвовали 100 учашнїки зоз пейцох жемох, а нажаль, автор рисункох нє присуствовал спомнутей „Tattooˮ конвенциї пре актуалну епидемию з вирусом Ковид-19.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)