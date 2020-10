Упис нових членох до Дзецинскей фолклорней ґрупи

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко у Дюрдьове на нєдзелю, 18. октобра, будзе орґанизовани упис нових членох до наймладшей дзецинскей фолкорней ґрупи.

До ґрупи ше можу уписац хлапци и дзивчата хтори ходза до оводи, першей и другей класи основней школи. Ґрупу будзе водзиц уметнїцка руководителька Даря Хромиш котра до нєдавно помагала у отримованю фолклорних пробох Пририхтуюцей фолклорней ґрупи при хореоґрафови и уметнїцкому руководительови Миколови Хромишовому. Иншак, Даря закончела Штредню балетску школу, напрям народни танци, а на фолклор до дюрдьовского Дружтва поряднє ходзи одмалючка и танцує у Пририхтуюцей ґрупи.

Упис почнє на 17 годзин.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)