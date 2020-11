Управни одбор Дома култури предложел Владимира Надя за директора

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Управного одбору (УО) Дома култури Руски Керестур, за директора тей установи предложени Владимир Надь Ачим.

На Явни конкурс за вибор и менованє директора тей установи, хтори бул розписани од 23. октобра по 2. новембер, сцигла лєм єдна приява – потерашнього о. д. директора Владимира Надя Ачима, котри сполнює шицки условия конкурсу.

Одлука, односно предкладанє за вибор Надя за директора Дому култури, будзе перше послата Националному совиту Руснацох, хтори розпатри тоту одлуку, а потим и сновательови, Општини Кула, хтора на концу и менує директора тей установи.

