Урожай сої менши як влонї

ДЮРДЬОВ – Прешлого тижня у дюрдьовским хотаре почала тлачидба сої. Польопривредни продукователє ше того року нє можу похвалїц зоз добрим урожайом пре нєвигодни хвильово обставини.

Продукователє гваря же ше урожай и квалитет зарна сої розликує од поля до поля, та по тим мож видзиц дзе спадло векше, а дзе менше количество дижджу.

Урожаї сої ше у дюрдьовским хотаре рушаю од 1200 по 2000 кили по ланцу. Тогорочни зарна сої досц сухи, та влага виноши од 8 до 11, а примеси коло 13 одсто. Аконтна цена за тераз виноши 40 динари.

