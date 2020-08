Утаргнута позарядова ситуация у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Општински штаб за позарядово ситуациї вєдно зоз предсидательом тей општини принєсли ришенє о утаргованю позарядовей ситуациї на териториї цалей општини Жабель, алє трох мирох ше шицки и надалєй буду мушиц притримовац.

Огранїчене число особох котри можу источашнє буц у погосцительних обєктох. Погосцителє длужни столи намесциц так же би на кажди штири квадратни метери була присутна єдна особа, а за єдним столом можу шедзиц найвецей два особи.

Орґанизовани зазберованя як цо рижни преслави, родзени днї, свадзби, културни манифестациї у завартим и на отвореним дошлєбодзени лєм кед нєт вецей як дзешец особи и медзи присутнима муши буц достаточна дистанца.

Ношенє защитних маскох обовязне у завартим и на отвореним просторе дзе нє мож тримац дистанцу. И надалєй нєдошлєбодзене орґанизованє вашарох у тей општини.

(Опатрене 57 раз, нєшка 7)