Утвердзени предлог Одлуки о буджету, вияшньованє Скупштини нєшка

ШИД – Општинска рада (ОР) на схадзки хтора отримана вчера, утвердзела Предлог Одлуки о буджету општини Шид за 2021. рок з хторим предложени винос буджета од милиярду двасто пейдзешат шейсц милиони динари и седемсто двацец шейсц и пол тисячи динари( 1.256.726.500 динари).

До чечуцей буджетскей резерви предложени винос од 20 милиони динари, а до стаємней резерви три милиони динари.

О предложеним буджету, одборнїки Скупштини општини Шид ше вияшня нєшка на схадзки зволаней по швидким поступку.

ОР вчера тиж прилапела и предлог Кадровского плану Општинскей управи, Општинского правобранителя и фахових службох општини за 2021. рок, потим Стратеґию социялней защити од 2021–2025 рок, як и предлог Локалного акцийного плану за унапредзованє положеня Ромох на подручу општини од децембра 2020. року по 2024. рок.

