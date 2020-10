У вербаским Червеним крижу отворена предайна вистава

ВЕРБАС – У просторийох вербаского Червеного крижу стреду, 28. октобра, отворена стаємна предайна вистава. Шицки виложени роботи настали на креативних и скравецких роботньох, котри часц Заєднїцкей програми за инклузию тей гуманитарней орґанизациї.

Як визначене на отвераню вистави, циль тих роботньох же би ше младеж зоз интелектуалнима завадзанями котра ту участвує, анимировала на дружтвену уключеносц, як и же би ше змоцнєла їх самостойносц. Тиж, роботнї служа и за представянє модалитету за самозанятосц, з потримовку родичох и других членох фамелиї младей особи з интелектуалнима завадзанями. Водителє креативних и скравецких роботньох родитель Зденка Ґойков и волонтер Червеного крижу Зорица Докнич. Вкупни приход од предаваня припада младим особом зоз гендикепом.

Општина Вербас потримує тоту програму, як и шицки други програмски активносци Червеного крижу Вербас. Заинтересовани гражданє годни опатриц виставу каждого роботного дня у предполадньових годзинох, у просторе дзе ше и отримую роботнї. То будзе и нагода же би гражданє упознали тоти млади особи и їх квалитети, и як особох, и творительох.

Шицки додатни информациї мож достац у Червеним крижу Вербас, од 8 по 15 годзин, на число телефона 021/ 707 702.

