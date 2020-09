У Вербаше и Кули отримани „Лаґднїˮ

ВЕРБАС/КУЛА – У Вербаше и Кули на главних площох 23. и 24. септембра отримана перша манифестация „Лаґднїˮ як предавацка вистава хтору орґанизовали ЛАҐ „Шерцо Бачкиˮ у сотруднїцтве зоз Туристичнима орґанизациями двох општинох. У Кули отримани и округли стол домашнїх и госцуюцих ЛАҐ-ох.

По словох менаджера ЛАҐ-у „Шерцо Бачкиˮ Бояна Ковача, на предавацкей вистави участвовали здруженя зоз териториї двох општинох, а присутни були медаре, продукователє ручних роботох, козметичних рошлїнских препаратох и викладаче квеца. На вистави у Вербаше участвовало и Здруженє женох „Байкаˮ з Руского Керестура и його предсидателька Славица Катона, хторе тиж член ЛАҐ-у.

Други дзень манифестациї у Кули у шветочней сали Општини Кула отримани округли стол на хторим участвовали и ЛАҐ-и зоз 14 войводянских општинох. Теми сходу були лидер приступ, развой ЛАҐ-ох у цалей Сербиї и їх цо векше сотруднїцтво.

