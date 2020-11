У Вербаше капацитети шпиталю на гранїци пополнєносци, инфицирани и велї здравствени роботнїки

ВЕРБАС – На териториї општини Вербас преглашена позарядова ситуация пред 10 днями пре вельо инфицираних зоз вирусом Ковид-19.

У вербаским ковид-шпиталю змесцени 74 пациєнти зоз чежку и стреднє чежку клинїчну слику и капацитети того оддзелєня, котри ше находзи у старим будинку гирурґиї у Вербаше, пополнєни. У червеней зони Общого шпиталю у Вербаше змесцени ище 40 пациєнти инфицирани зоз коронавирусом и, як визначел директор тей установи др Милан Попов, фактично ше находза на гранїци пополнєносци кед слово о Ковиду-19.

– Маме одличне сотруднїцтво зоз Клинїчним центром Войводини и шпиталями у Зомборе и Суботици, так же часц пациєнтох, кед их ми нє можеме прияц, за тераз идзе там. Тото цо мнє окреме бриґує то число занятих котри инфицирани зоз вирусом Ковид-19. Хвильково, од 560 занятих – 80 медицински роботнїки хори. Каждодньово ше тото число звекшує за по пар особи. Кед ше з тим темпом предлужи инфициранє наших занятих, як и инфициранє гражданох, то будзе проблем котри нє знам як ше нам уда ришиц – потолковал др Попов.

Як визначел, наздава ше же шлїдуюцого тижня почнє стаґнация пре мири защити котри запровадзени зоз уводзеньом позарядовей ситуациї на териториї општини Вербас. По його словох, у Общим шпиталю ше окончую и други интервенциї котри нє маю вязи з Ковидом-19, алє лєм нагли, а препатрунки и контроли ше окончую лєм тоти котри нєобходни.

– Общи шпиталь роби зоз зменшаним капацитетом, алє зме ище вше отворени постарац ше за шицко цо потребне. Упорно апелуєм на шицких гражданох най зменшаю контакти, най ноша маски, дезинфикую руки, притримую ше мирох защити, бо ситуация, як и чуєме кади дзень, наисце озбильна и критична – гварел на концу директор ОШВ др Милан Попов.

