У Вербаше отримане преподаванє у рамикох проєкту „Зменшанє ризику од природних катастрофох”

ВЕРБАС – Представнїки Гуманитарней/нєпрофитней орґанизациї Каритас Сербиї отримали у Вербаше вчера, 14. септембра, едукативне преподаванє у рамикох реализациї проєкту „Зменшанє ризику од природних катастрофох”, котри ше запровадзує у сотруднїцтве зоз Сектором за позарядово ситуациї и Канцеларию за явни укладаня Влади Сербиї.

Преподаванє отримане за поверенїкох и заменїкох поверенїкох за обласц безпечносци у явних подприємствох, орґанох локалней самоуправи и гражданских орґанизацийох.

– Упознали зме одвичательних людзох зоз обовязками и задатками у позарядових ситуацийох, котри приноши нови Закон о зменшаню ризику од катастрофох и управяню з позарядовима ситуациями. Од тераз кажда општина, кажда месна заєднїца лєбо явне подприємство муши мац по єдного поверенїка и заменїка поверенїка за обласц безпечносци, з ясно дефинованима обовязками и задатками у случаю елементарних нєпогодох, спрам усвоєних правилнїкох. Проєкт финансує Каритас, тирва од 2015. року, и наш циль нащивиц и зоз новима обовязками упознац цо векше число локалних самоуправох, явних подприємствох и установох – гварела фахови сотруднїк Каритасу Драґана Остоїч, котра водзела едукацию.

Госцох зоз Каритасу и учашнїкох преподаваня привитал заменїк предсидателя Општини Вербас Милан Ґлушац, котри визначел же сотруднїцтво локалней самоуправи и тей гуманитарней орґанизациї тирва уж роками.

– Тото лєм приклад одличного сотруднїцтва медзи явним и цивилним сектором, и едукация котрей зме мали нагоду присуствовац лєм нови крочай у змоцньованю одношеньох Општини Вербас и Каритасу. У предходним периоду, зоз заєднїцкей инициятиви, вишла и Каритасова значна потримовка вербаскому Общому шпиталю под час пандемиї, кед донирана опрема за борбу процив коронавирусу вредносци 30 тисячи еври. Зоз тим преподаваньом жадаме обучиц наших людзох же би правилно поступали у чежких хвилькох и позарядовох ситуацийох, и нови знаня нам важни и за водзенє Одбору за позарядово ситуациї и защиту животного стредку у рамикох Сталней конференциї городох и општинох, котри хвильково водзи Општина Вербас – гварел з тей нагоди Ґлушац.

