У Водици бул Школярски дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици, вчера зоз дзецинску Службу Божу на 11,30 годзин означени Школярски дзень – заєднїцка молитва за початок нового школского року.

Службу Божу служел капелан Владимир Медєши, а парох о. Михайло Малацко споведал и наказовал. Вон обвисцел вирних о тим кельо назберане прилоги вирних за закрице на катедрали, за будуцу салу у Водици, як и за акцию Каритасу Школски прибор з наздаваньом же Бог прейґ добрих людзох помогнє же би ше тоти вельки роботи за хтори ище вельо хиби, и докончели.

О. Малацко тиж потолковал євангелски запис о талантох, та наглашел же Бог дава рижни таланти, алє талант за любов ма кажди чловек и длужни зме го розвивац.

На Служби Божей було красне число школярох, штредньошколцох, студентох, и родичох найвецей з Керестура, а поєдинєчно и з Коцура. Найчисленши були керестурски першопричашнїки, а єден з нїх Дюла Фаркаш читал апостол.

На концу бул и благослов присутних и школских ташкох, як и молитва за успих у ученю.

По Служби волонтере Каритасу за шицких пририхтали почасценє.

