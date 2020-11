У Войводини вецей як 20 000 активни случаї, у Новим Садзе преглашена позарядова ситуация

НОВИ САД – Пре погоршану епидемиолоґийну ситуацию, у Новим Саду вчера преглашена позарядова ситуация. Одлуку принєсол Городски кризни штаб пре розполаганє зоз шицкима нєобходнима ресурсами на териториї городу, преноша медиї.

Городоначалнїк Милош Вучевич гварел же нїяки нови мири нє принєшени, алє зоз преглашованьом позарядовей ситуациї оможлївене лєгчейше запровадзованє потерашнїх. Додал же найважнєйше же би здравствена система витримала.

Городски штаб за позарядово ситуациї апеловал на гражданох же би ше притримовали принєшених мирох защити. Остатнї податки указую же у Новим Саду єст коло 7 500 активни случаї коронавирусу. Зоз Института за явне здравє Войводини сообщене же штварток у Войводини реґистровани 1 755 нови случаї коронавирусу, а найзагроженши Нови Сад, Панчево, Сримска Митровица и Кикинда, як и Суботица и Зомбор. У покраїни єст вецей як 20 000 активни случаї, алє Институт оценює же тото число вельо векше.

Державни секретар у Министерстве здравя Мирсад Дєрлек гварел же цала жем у опасносци и же ше здравствена система и держава зоз надлюдскима усиловносцами намагаю найсц каждому пациєнтови место за лїченє. Вон додал же застарує можлївосц же у наступних седем або 10 дньох числа заражених и умартих буду и далєй роснуц.

