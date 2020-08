У Войводини менєй инфицированих, ситуация ище вше нєвигодна

НОВИ САД – Число заражених з коронавирусом у Войводини ше зменшує, а у прешлих пейцох дньох у дзевец лабораторийох на териториї покраїни реґистровани 132 нови случаї заражованя з вирусом Ковид 19, преношио сайт Радио-телевизиї Войводини.

У сообщеню Покраїнскей влади наводзи ше же и попри зменшаня числа хорих, епидемиолоґийна ситуация у Войводини ище вше нєсиґурна, а по числу активних случайох водза Нови Сад, Вербас, Кикинда, Бачка Паланка и Оджак.

У шицких шпитальох у Войводини госпитализовани 207 пациєнти зоз симптомами коронавирусу, а у Клинїчним центре Войводини лїча ше 59 пациєнти. Шицки хори лїча ше на Инфективней клинїки, а Клинїчни центер враца ше до узвичаєного режиму роботи.

