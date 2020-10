У дербию у Беркасове Сримец и ОФК Бикич подзелєли боди

ШИД – У 11. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, у Беркасове Сримец и ОФК Бикич бавели нєришено 1:1, шидска Єднота у Ночаю страцела до Змая зоз 6:1, Обилич 1993 з Куковцох победзел на госцованю у Ярку тамтейши Сримец зоз 4:2, Фрушкогорец победзел Ердевик 2017 зоз 5:0, а Ґраничар з Адашевцох у Сримскей Митровици победзел Трґовачки зоз 3:1.

На таблїчки Фрушкогорец перши зоз 26 бодами, Обилич 1993 други зоз 24, Сримец (Б) треци и ма 23 боди, кельо и ОФК Бикич на штвартим месце. Ґраничар (А) дзевяти зоз 15 бодами, Ердевик 2017 штернасти зоз 5, а Єднота петнаста зоз трома бодами.

У 12. колє дерби будзе у Бикичу, дзе ОФК Бикич дочекує Фрушкогорец, Обилич 1993 дочека Сримец (Б), Єднота будзе домашня Зеки Булюбаши, а Ґраничар (А) дочекує Єдинство (Р).

вл. дїтко, фото з. видович

