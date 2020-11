У дербию у Бикичу вировнато

ШИД – У дербию 12. кола Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, у Бикичу ОФК Бикич и Фрушкогорец бавели 1:1.

У Куковцох Обилич 1993 и Сримец з Беркасова тиж бавели 1:1, Єднота у Шидзе страцела од Зеки Булюбаши зоз 2:1, у Адашевцох Граничар и Єдинство бавели 1:1, а у Ердевику Ердевик 2017 и Змай тиж 1:1.

На таблїчки Фрушкогорец перши зоз 27 бодами, Обилич 1993 други зоз 25, Сримец з Беркасова штварти зоз 24 бодами, кельо ма и ОФК Бикич на пиятим месце, Ґраничар(А) дзевяти зоз 16, Ердевик 2017 штернасти зоз шейсц бодами, а Єднота петнаста ма лєм три боди.

У 13. колє на нєдзелю, Змай дочекує ОФК Бикич, Сримец(Б) будзе бавиц процив Слоґи, Єдинство дочекує Єдноту, Фрушка Гора угосци Ґраничар(А), а Зека Булюбаша дочекує Ердевик 2017.

