У добрим дружтве

Кед би тот рок бул нормални, одвивал ше и цекол по узвичаєним календаре, навелько бизме ше рихтали ґу беоґрадскому Сайму кнїжкох и нашей Костельниковей єшенї, двом манифестацийом хтори коруна литературней сезони на державним уровню и нашим руским микро-плану. Тераз уж знаме же Саям пролонґовани зоз традицийного октоберского термину дзешка за штредок децембра, а Костельникова єшень ше ище нє спомина – перше на шоре покончиц Мемориял и Ружу. Медзитим, як ствари стоя, а епидемиолоґийни проґнози указую, чежко же того року манифестациї на славу и чесц кнїжки и красного слова буду отримани у своїм физичним формату. Шицко єдно чи пред нами нова, чи вицинанє хвоста чечуцей габи епидемиї вируса корона, превельки здравствени и орґанизацийни ризик зазберовац любительох литератури и тих цо од нєй жию на єдним месце, у завартим просторе.

Алє, то нє значи же октобер нє прейдзе у знаку кнїжки. Кед же сце голєм раз „кликали” лєбо виполньовали поручебнїцу, лєбо формулар даєдней векшей домашнєй видавательней хижи, вироятнє вам од початку мешаца сцигую мейли, смс порученя, лєбо на дружтвених мрежох вискакую банери о акцийох, попустох и промоцийох хтори вам понукаю купиц нови виданя, лєбо пополнїц дзири у особней библиотеки по саямских ценох. Наша Установа тиж ше приключела ґу тому тренду, а у чаше пред нами „спод преси” обчекуєме и нови цикави и квалитетни наслови.

Сиґурно же онлайн тарґовина у нас ище нє на уровню як у заходних державох дзе уж ридко хто зоз собу ноши бутєлар и дробни у кишенки, и же видавателє нє заробя тельо як кед ше им на саямски штанд нагарнє екскурзия, лєбо даскельо библиофили „з провинциї” з длугокима лїстинами жаданих насловох. З другого боку, кед мож судзиц по гужви на шалтерох пошти и по тим же ше поштара з посилку чека як на початку епидемиї кед одразу була застановена кажда друга форма тарґовини, випатра же тото, затераз ище вше алтернативне ришенє, голєм кельо-тельо виполнї вакум хтори спричинєла корона, та кажде кому то нєобходне за живот, себе на час обезпечи резерви интелектуалней и духовней „жимнїци”. Же будзе потребна, наисце будзе. Гоч нам ше тераз уж углавним препоручує же #останьцеодвичательни, я ше кеди ґод можем, и кеди ґод роботни, протоколарни и животни обовязки дошлєбодза, тримам гевтого #останьцедома. А же би чловек без других людзох нє задзивел и постал урбани Робинзон, кнїжка найлєпше дружтво. То нє флоскула, алє животна правда иста. Анї то нє вше муши буц дружтвованє з Крлежом, Кафком, лєбо брадатим Фйодором – дакеди и Карл Май, лєбо Жил Верн одличне дружтво. Як кед чловек зоз стару екипу пойдзе на пиво.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)