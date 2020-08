У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, у першей часци нового виданя будзе емитована емисия „Мой швет” у хторей будзе представена литература младого писателя Сашу Сабадоша, а у другей часци патраче годни упознац Джуньову фамелию зоз Нового Орахова.

Такой по законченю емисиї „Добри вечар, Войводино” шлїдзи нове виданє емисиї „Пулс младих”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

