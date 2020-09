У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, будзе бешеди о актуалней ситуациї у РТВ и проблемох котри ше зявели з нагоди одпущованя роботнїкох котри анґажовани прейґ аґенциї за обезпечованє роботи.

Одвичательни редактор Другей програми РТВ Мирко Канюх потолкує як ше тота ситуация одражи на програму у редакцийох националних заєднїцох РТВ.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

ртв/я. дюранїн

