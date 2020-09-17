У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, з госцами у студию будзе слова о уплїву пандемиї коронавирусу о вплїву епидемиї коронавирусу на роботу з аутистичнима дзецми.

У другей часци емисиї будзе емитована ширша репортажа зоз Фестивалу тамбурвих оркестрох „Мелодиї Руского двору” котри прешлого викенду отримани у Шиду, а у трецей часци штвартковей програми будзе емитована нова емисия „Слово младих”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

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