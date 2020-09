У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, патраче годни упознац Татяну Таґасович зоз Суботици, дзивку нашого писателя Мафтея Виная, а у другей часци будзе емитовани знїмок з концерта у Новим Орахове, з нагоди 20-рочнїци Тамбурового оркестру Културно-уметнїцкого дружтва „Петро Кузмяк”.

По законченю емисиї, на 21,30 годзин, будзе нове виданє емисиї „Пулс младих” у котрей буду емитовани найлєпши прилоги з прешлих трох рокох.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

