НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, будзе пошвецена менталному здравю и уключованю особох з менталнима почежкосцами до заєднїци о чим буду бешедовац госци у студию.

У другей часци будзе емитовани портрет доаєна нашей театралней уметносци Емила Нярадия зоз Руского Керестура.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

