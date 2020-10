У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе представена Сенка Бенчик котра нєдавно достала награду Општини Бачка Тополя, за афирмованє Руснацох и руского язика на териториї тей општини.

У другей часци будзе репортажа о населєню Косанчич до хторого дакеди ходзели робиц и велї Руснаци.

Потим будзе и найновше виданє емисиї Слово младих, хтора з тей нагоди пошвецена малженством.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

