У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе емитовани портрет Владимира Надя Ачима, нашого єдиного професийного режисера.

У другей часци емисиї з госцами у студию будзе слова о пририхтованю и концепциї тогорочного 59. Фестивала рускей култури Червена ружа котри би мал буц отримани на соботу, 31.октобра, а у предлуженю емисиї годно одпатриц и знїмок зоз прешлорочного Фестивала.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

