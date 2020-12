НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци госци у студию буду представнїки Дружтва за руски язик, литературу и културу, хторе того року преславює 50-рочнїцу снованя.

У другей часци будзе емитовани знїмок дзецинскей монодрами Голубица зоз другого циклусу сказкох за дзеци под назву Вандровкаш.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

