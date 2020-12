У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе бешеди о заєднїцким проєкту Дружтва Руснацох зоз Сримскей Митровици и Новинарскей асоцияциї Руснацох о моноґрафиї театралней и филмскей ґлумици Ирени Колесар, а будзе емитоване и огляднуце на тогорочни Мултимедиялни перформанс Я Русин єсм, бул и БУМ хтори отримани штредком новембра у Руским културним центре у Новим Садзе.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

