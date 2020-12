НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20,30 годзин у першей часци будзе емитовани блок зоз польопривреди у котрим будзе слова о обставинох у рибарстве Сербиї и о продукциї цеску.

У другей часци будзе приказани документарни филм з нагоди 90-рочнїци Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

