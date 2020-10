У Дюрдьове бул Гуманитарни базар

ДЮРДЬОВ – Штварток, 22. октобра, у центре Дюрдьова отримани Гуманитарни базар, а назберани пенєж уплацени за лїченє Лани Йованович зоз Раковцу, з општини Беочин.

На базар ше одволали велї приватни привреднїки зоз Дюрдьова, як и Основна школа Йован Йованович Змай и Предшколска установа Дюрдєвак. Так ше на базару за символични пенєж могло купиц квеце, колачи и слани печива, соки, овоци и рижни ручно направени предмети, док фризерки плєтли варґочи по тиж символичней цени. Школяре дюрдьовскей основней школи и дзеци зоз предшколскей установи предавали свойо бависка и ручни роботи. Була орґанизована и томбола.

Дзекуюци красному одволаю после шейсц годзини базару Дюрдьовчанє назберали донацию дакус векшу од 187 000 динари. Орґанизаторки Гуманитарного базару Дюрдьвчанки Ядранка Чолич, Бояна Лазич и Наталия Кецманович.

Информациї о тей, алє и других акцийох за Лану, мож опатриц на Фейсбук профилу Буди хуман Гуманитарней орґанизациї Александра Шапича. Кажде хто жада помогнуц може послац порученє 808 на число 3030.

