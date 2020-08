У Дюрдьове добродзечне даванє креви

ДЮРДЬОВ – Наютре, 25. авґуста, у Месней заєднїци Дюрдьов будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.

Просториї буду отворени од 8 по 10,30 годин, а шицки котри приду най ше притримую предписаних мирох защити.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)