У Дюрдьове преславене храмово швето – Кирбай

ДЮРДЬОВ – На швето Малей Матки Божей, нєшка 21. септембра, грекокатолїцка церква Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове преславела храмово швето – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу, з початком на 10 годзин, служел наш епарх кир Георгий Джуджар, а сослужели священїки з наших парохийох – зоз Вербасу, Коцура, Шиду и Бачинцох и на таки способ возвелїчали тото швето.

Шицких вирних владика у своєй казанї здогаднул на важносц того швета и виприповедал же нам рождество Пречистей Дїви Мариї – Божей мацери, приноши вельку радосц, бо пришол длуго очековани час кед вона народзи Исуса Христа – Спасителя цалого людского роду.

Службу Божу провадзел церковни Хор „Розанов“, а по законченей Литурґиї у церковней порти було привитованє владики и брацкованє.

