ДЮРДЬОВ – У дворе Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове пондзелок привитани 45 першокласнїки, котри буду подзелєни до двох оддзелєньох, a учиц их буду учительки Ана Павлович и Еда Дуякович.

Директорка Школи Любица Клепич привитала шицких школярох и їх родичох, пожадала им успишни одход до першей класи и здогадла их же Општина Жабель, як и прешлого року, шицким першокласнїком обезпечела комплет учебнїкох за першу класу.

