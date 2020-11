У дюрдьовскей Школи почало робиц предлужене пребуванє

ДЮРДЬОВ – У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове, у тим школским року першираз почало робиц предлужене пребуванє. Отворене є од 7,30 до 12,30 годзин. До ньго ходза школяре першей и другей класи, а з нїма роби учителька Мелания Саламун та дзеци, окрем по сербски, у предлуженим пребуваню можу бешедовац и по руски.

Же би ше предлужене пребуванє отворело, мушело ше приявиц найменєй двацецпецеро школяре. Ґрупа швидко формована понеже ше у кратким чаше приявели двацец осмеро школяре, а число школярох котри ше жадаю уписац з дня на дзень вше векше.

Понеже тоти школяре на наставу одходза лєм предполадньом, у предлуженим пребуваню ше зменюю два ґрупи и, дзекуюци тому, отримує ше добри баланс и нє прави ше гужва у учальнї. Перша ґрупа школярох приходзи пред наставу, а друга по законченю настави у школи.

