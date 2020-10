У емисиї „З Тамару у акциї” буду госцовац Дюрдьовчанє

ДЮРДЬОВ – У дзешатей сезони емисиї З Тамару у акциї, котра ше емитує на першей програми РТС, у даєдней зоз шлїдуюцих емисийох будзе емитовани и прилог у котрим руски обичаї и културу представело Културно-уметнїцке дружтво Тарас Шевченко зоз Дюрдьова.

Роботнїки, вєдно з водительку Тамару Ґруїч, того октобра почали знїмац емисию у Жаблю, а основни циль им помогнуц найзагроженшим у цалей Сербиї и без надополнєня, ушориц їх обисца. То емисия гуманитарного и едукативного характеру, понеже ше патраче упознаваю и зоз крайом фамелиї котрей ушорюю дом. Окрем Жаблю, його штреднєй школи и ґолф терена, того викенду екипа нащивела Руснацох у Културно-уметнїцким дружтву Тарас Шевченко зоз Дюрдьова, як и Руску школу у котрей ше находзи Руска одлога. Медзи танцами котри фолклорни ґрупи виведли за тоту нагоду и танєц у руским святочним облєчиве, з дзивками котри були пооблєкани до руских широких пасових сукньох.

Тота емисия ше емитує каждого пиятку на 21 годзин на РТС1.

