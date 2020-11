У жабельскей општини преглашени позарядови стан

ЖАБЕЛЬ – На остатнєй схадзки Штабу за позрядово ситуациї општини Жабель, котра отримана нєшка, 13. октобра, преглашени позарядови стан.

Преглашени є пре ширенє епидемиї заразней хороти COVID-19 виволани з вирусом SARS-CoV-2, а пре лєпше запровадзованє превентивних мирох защити безпечносци живота и здравя жительох.

Пре тоту Одлуку муша ше запровадзовац епидемиолоґийни мири защити котри утвердзени на предостатнєй схадзки Штабу, стреду, 11. новембра.

У погосцительних обєктох и їх лєтних терасох, дутянох, терховньох и других обєктох дзе источашнє пребува вецей особи може присуствовац огранїчене число, а за кажду потребне обезпечиц штири квадратни метери. Прето на уходзе каждого такого обєкта муши буц ясно написана поверхносц обєкта и кельо особи можу истичашнє пребувац у нїм. У погосцительних обєктох, розстоянє медзи двома столами муши буц два метери, за столом можу шедзиц найвецей два особи, винїмок лєм кед родичи шедза зоз малолїтним дзецком, або з особу котра жиє у истим ґаздовстве. На столох муши буц дезинфекцийне средство.

Орґанизовани сходи на явних местох, у завартим и на отвореним простору дошлєбодзене отримац лєм з огранїченим числом присутних, найвецей пейц особами. Медзи нїма муши буц оддалєносц од метер и пол, и каждей особи муши буц обезпечене штири квадратни метери у тим простору. Под явним местом на отвореним подрозумює ше улїца, площа и други явни поверхносци котри доступни индивидуално нєодредзеному числу особох. Док ше под завартим простором подрозумює обєкт, або простория оградзена, або означена и до котрей мож войсц, або висц лєм на одредзеним месце. Под орґанизацию сходу ше подрозумює парастос, музични, забавни и културни програми, политични сходи и подобне. Забранєне отримованє вашарох, преславох и манифестацийох, понеже на таких сходох нє мож обезпечиц розстоянє медзи особами од метер и пол.

Орґанизация спортских случованьох дошлєбодзена, алє без публики.

Општински штаб наредзел подполне применьованє шицких превентивних мирох у явних и приватних будинкох, дезинфекция улїцох и явних поверхносцох.

Защитну маску ше муши ношиц у явней превозки, у завартим простору, алє и на отвореним дзе нє мож обезпечиц одстоянє од два метери.

Одредзени окремни мири за гевтих котри орґанизую превоз вецей особох. О тим ше мож информовац на урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs.

За контролу почитованя розказаних мирох задлужене ЯКП Чистота Жабель, Явна установа Спортски обєкти Жабель и Оддзелєнє за инспекцийни роботи Општини Жабель.

