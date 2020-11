У Замку означени Дзень музею

РУСКИ КЕРЕСТУР – У будинку Замок, у музейней збирки, у сотруднїцтве Туристичного здруженя Руски Керестур и Штреднєй школи Петро Кузмяк вчера витворени проєкт Дзень музею. Проєкт реализовани як замена за манифестацию Ноц музейох, хтору орґанизує Туристичне здруженє (ТЗ), а хтора пре епидемию нє отримана у маю. Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

Дзень музею обдумани як амбиєнтална годзина историї, на тему приселєня Руснацох до тих крайох, алє починаюци од їх живота у старим краю у штреднїм вику, хтору пририхтал професор историї у ґимназиї Деян Бучко.

На годзини були присутни ґимназиялци руских оддзелєньох од першей по штварту класу, а з тей нагоди потримала таку активносц и о. д. директора Наталия Будински, як и орґанизаторка проєкту предсидателька ТЗ и педаґоґиня у Школи Любица Няради.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)