ЗАХОДНОБАЧКИ ОКРУГ – У зомборским шпиталю Радивой Симонович у остатнїх двох тижньох число пациєнтох котри на стационарним лїченю варира медзи 2 и 4, а як преноши РТВ, у цалим округу єст 15 активни случаї зарази зоз вирусом корона, а 12 особи ше находза у самоизолациї.

За спомнути медий, Ґордана Цветич зоз Заводу за явне здравє Зомбора виявела же пациєнти старосци помедзи 30 и 50 роки, алє же найчежу клинїчну слику маю особи старши як 65 роки, односно тоти цо маю даяку хронїчну хороту.

