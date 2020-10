РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – У кулскей општини у викенду за нами, точнєйше всоботу 17. октобра, орґанизовани два познати туристични манифестациї – у Керестуре Домашнї шпайз, а у Кули Днї бундави.

З оглядом же Здруженє женох Байка того року нє викладала свойо продукти пре корону, бо туристични манифестациї скоро анї нє були орґанизовани, всоботу, 17. октобра у центре вала на даскелїх штандох на Манифестациї Домашнї шпайз були виложени роботи шицких їх членїцох, потолковала Наталия Емейди

На уж препознатлївих штандох понукнути сувенири, колачи, слану и сладку жимнїцу, природно цадзени соки и Задолїнцово продукти з паприґи, а Югасова фамелия приказала свойо понуканє. Попри велького вибору рижних продуктух, понукнути були и вецейнаменски маски котри, як и випатра, и далєй буду препознатлїви модни додаток и тей жими. Домашнї шпайз уж традицийна манифестация Байки и тирва уж осем роки, вше у октобру.

Источашнє, у Кули всоботу орґанизована ище єдна єшеньска манифестация – шести Днї бундави. На тей манифестациї викладали вецей як пейдзешат мали продукователє, а нащивителє мали нагоду покоштовац рижни слани и сладки продукти зоз того єшеньского плоду.

Манифестацию, зоз превентивнима епидемиолоґийнима мирами, орґанизовали Здруженє любительох здравей поживи и здравого способу живота Еко Кула и Туристична орґанизация општни Кула, под покровительством Општини Кула.

