У Коцуре схадзка Одбору за културу

КОЦУР – Средства по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у 2020. року буду розподзелєни на нєшкайшей схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох.

Схадзка будзе отримана у Руским доме у Коцуре, а почнє на 19 годзин.

