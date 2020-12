У коцурским Каритасу означени Кирбай

КОЦУР – Вчера, 4. децембра, у просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре означени Кирбай. Як визначел його координатор Янко Салонтаї, на швето Воведениє коцурски Каритас того року слави свой други Кирбай. З тей нагоди, подзековал шицким присутним же ше одшмелєли присц у такей епидемиолоґийней ситуациї яка хвильково тирва.

– Марийово мено нас асоцира на тото цо примарна Каритасова дїялносц, а то старанє за наших ближнїх, за тих котри у потреби. Сочувствовац зоз нашим ближнїм, то єдна прикмета котра була характеристична за Марийов живот. Дзекуєм вам же сце ше у такей ситуациї одважели, одшмелєли присц, а дзекуєм вам и же ше одволуєце на други акциї Каритасу. Нє мала ствар присц, видвоїц свой час, волонтирац, а найвекше доприношенє будуєме у єдинстве, як єдна заєднїца, а заєднїца вше може зробиц вецей як поєдинєц – гварел Салонтаї.

Координатор коцурского Каритасу Салонтаї шицким присутним з нагоди Кирбаю пренєсол поздрави од директора Епархийного Каритасу о. Владислава Варґи, як и од шестри Михаїли Воротняк, котра єден час була координаторка Каритасу у Коцуре.

Як ше зложели шицки на концу, притримуюци ше шицких предписаних мирох защити, важне означициц тот датум и тото швето, алє треба чувац и себе и свойо здравє, як и своїх ближнїх.

