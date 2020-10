У Кули вистава о Пожаревским миру

КУЛА – У Подобовей ґалериї Културного центру Кула 29. септембра отворена вистава Австрийского културного форуму – Австрийскей амбасади у Беоґрадзе, з насловом Пожаревски мир. Вистава представя ширше видзенє велькей медзинародней конференциї хтора отримана 1718. року на хторей подписане мировне спорозуменє медзи Габзбурґску монархию и Отоманским царством.

Як призначели кулски медиї, виставу отворел директор Австрийского културного форуму Адриян Файкс, и визначел же вистава здогадує на историйни факти и поставя питаня хтори пошлїдки того спорозуменя за Европу.

Вистава Пожаревски мир перша од трох виставох Австрийского културного форуму хтори у Подобовей ґалериї у Кули буду отворени 13. октобра з меном Калиопи Австриї, и 27. октобра Архитектура Салцбурґу. Орґанизовани су на инициятиву Здруженя Нємцох општини Кула.

