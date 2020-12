КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата нєшка припада швето св. Миколая, и будзе означене и на богослуженю у церкви, дзе Служба Божа почина на 9 годзин.

По Служби, на 10 годзин будзе орґанизоване и дзелєнє дарункох дзецом од св. Миколая, хторих родичи записали на парохиї.

Шицко будзе орґанизоване з почитованьом предписаних мирох безпечносци пре ковид епидемию.

