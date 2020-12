У кулскей парохиї вчера преславени Кирбай

КУЛА – У кулскей парохиї священомученїка Йосафата внєдзелю преславене храмове швето Кирбай, пре епидемийну ситуацию у дакус иншаким випатрунку и у присустве меншого числа вирних.

Кирбайску шветочну Литурґию предводзел о. Владислав Рац, декан и парох коцурски котри и наказовал о значеню живота и мученїческей шмерци св. Йосафата, а сослужел новосадски парох о. Юлиян Рац.

Домашнї капелан о. Платон Салак ЧСВВ споведал, а парох о. Дамян Кича привитал шицких присутних. Апостол читал и шпиванє водзел новосадски дзияк Йовґен Надь вєдно зоз шестрами служебнїцами.

На Литурґиї було вельо менєй вирних и госцох як по други роки, а нє бул анї кирбайски одпустови обход коло церкви. Служба Божа була и на 8 годзин рано.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)