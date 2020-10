У ЛАҐ-у означени Дзень валалских женох

КУЛА – З нагоди 15. октобра – Дня валалских женох, Локална акцийна ґрупа (ЛАҐ) „Шерцо Бачкиˮ, поволала представительох активисткох зоз здруженьох хтори члени ЛАҐ-у, на роботню „Женска мрежа на териториї општинох Кула и Вербасˮ. Медзи членїцами ЛАҐ-у зоз кулскей и вербаскей општини, зоз Руского Керестура була поволана предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради.

Стретнуце у шедзиску ЛАҐ-у у Кули, орґанизовал його менаджер Боян Ковач хтори женом повинчовал 15. октобер, а на стретнуцу активисткинї бешедовали и почерали свойо думанє о ровноправносци женох, о тим цо робя и цо их порушує на активносц. Бешедоване и о будуцим проєкту ЛАҐ-у за формованє Локалней женскей мрежи з цильом змоцньованя женох у локалним штредку и їх уплїву на одлучованє у явней сфери.

Того року пре епидемиолоґийну ситуацию на уровню Покраїни нє була отримана окремна манифестация з нагоди Дня валалских женох хтору орґанизує покраїнска Влада, алє вона зато до каждого Здруженя женох, та и до Руского Керестура, послала писану винчованку и мотивацийни порученя за їх дальшу роботу.

