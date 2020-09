У МЗ Руски Керестур наютре о зменшованю ризику од нєпогодох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре на 10 годзин у Месней заєднїци Руски Керестур Каритас деканату Нови Сад отрима тренинґ у рамикох проєкта Зменшованє ризику од елементарних нєпогодох.

Програма под назву Би реди (Be Ready) подрозумює тренинґи на котрих представнїки локалней самоуправи, цивилней защити, институцийох и установох (комунални подприємства, школи, здравствени установи, полиция…), орґанизациї цивилного дружтва (добродзечни огньогасни дружтва, здруженя…) и шицки заинтересовани гражданє маю нагоду пририхтац ше и превентивно дїйствовац же би ше зменшало неґативни пошлїдки евентуалней елементарней нєпогоди.

Тренинґ орґанизує Каритас вєдно зоз МЗ Руски Керестур, о будзе го водзиц експерт цивилней защити вєдно зоз каритасовима сотруднїками.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)