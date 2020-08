У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец штвартим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о епидемиолоґийней ситуациї у Сербиї, а на „Наших местох”, медзи иншим, мож пречитац звит зоз схадзки Совиту Месней заєднїци Руски Керестур.

На бокох „Култури и просвити” зазначене як ше Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре пририхтує за початок нового школского року и яки режим роботи Городскей библиотеки у Новим Садзе под час епидемиї.

На бокох „Духовного живота” находзи ше текст зоз сучасней психолоґиї, док у рубрики „Економия” дознаваме од керестурских продуковательох бостану яка була тогорочна сезона и яки стан винїци д.о.о. „Руски двор” у Шидзе.

У рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац дзевяте предлужене фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка и розгварку зоз Сандру Шестан зоз Бришева у Горватскей.

Рубрика „Спорт” зазначела як двойо супружнїки на драги од Французкей по Виєтнам на бициґлох зберали помоц за занєдзбани дзеци и як ше фодбалере ФК „Русин” пририхтую за наиходзацу першенствену сезону.

На концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женолоґиї”.

