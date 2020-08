У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец пиятим числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” свойо боки пошвецела чежкей финансийней ситуациї у котрей ше нашла Радио-телевизия Войводини, прецо є примушена одпущиц вецей як 200 занятих, медзи хторима и члени меншинских редакцийох.

„Нашо места” звекшого информую о конституованю локалних парламентох, док на „Економиї” представена погосцительна предавальня „Оаза” у Коцуре дзе предаваю, як гваря людзе, найсмачнєйши сладоляд. На тих бокох пише и о продукциї парадичох у Дюрдьове.

На бокох „Култури и просвити” зазначене як ше нашо школи пририхтую за початок нового школского року, а дати и звит зоз схадзки Управного одбору Дома култури Руски Керестур.

На бокох „Духовного живота” пише як преславени Кирбай у Шидзе, а у рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац дзешате предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка, а читаче можу дознац о интересантним дворочним путешествию по Америки Андрия Раца з Руского Керестура.

Рубрика „Спорт” зазначела початок єшеньскей першенственей часци сезони у фодабалу у лиґох дзе бавя и нашо клуби, а мож пречитац и розгварку зоз дакедишнїм фодбалером, а тераз ґуґлашом, Мирославом Чаканом зоз Дюрдьова.

На концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишло „Литературне слово”.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)